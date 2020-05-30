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Грабежи, беспорядки и пожары: как одно убийство повергло США в хаос

Ирина Егорова
04:52 30.05.2020
Протестные акции уже не утихают третий день после жестокого убийства афроамериканца  Джорджа Флойда, которого полицейский задушил ногой при задержании.
© Видео: ТРК ВС РФ "ЗВЕЗДА" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Третий день подряд не утихают акции протеста в США после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции. Более того, массовые беспорядки перекинулись на другие города и даже штаты страны.

Белый дом был ненадолго закрыт из-за протестов, внутри в это время находились журналисты. Около 1 000 человек участвовали в несогласованной с правительством акции у стен Белого дома, но крупных беспорядков удалось избежать. Того же нельзя сказать про Миннеаполис. Полиция была вынуждена применять слезоточивый газ во время протестных акций. Там для безопасности граждан мэр города ввел комендантский час. 

Гибель Флойда вызвала массовые беспорядки не только в Миннеаполисе, но и других городах. В Лос-Анджелесе протестующие собрались перед штаб-квартирой департамента полиции с плакатами и требованием «Мы хотим справедливости». В Манхэттене были арестованы десятки протестующих. А в Атланте толпа подожгла полицейские машины, разбила окна штаб-квартиры CNN, на стенах написала оскорбительные лозунги.

Гибель Флойда вызвала массовые беспорядки в Миннеаполисе и других городах после появления видео его задержания. Флойд был 46-летним чернокожим мужчиной, который умер в Миннеаполисе 25 мая после того, как полицейский прижал коленом его шею к асфальту и душил погибшего в течение десяти минут. Флойд в это время просил «не убивать его», и говорил, что не может дышать. Жестокое задержание было записано на видео. Четыре сотрудника, участвовавшие в инциденте, были уволены.

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