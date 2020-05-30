Краснокнижные белоголовые сипы в Симферополе впервые за 20 лет обзавелись потомством

В зооуголке Симферополя произошло уникальное событие – после практически 20 лет совместной жизни пара белоголовых сипов обзавелась потомством.

Эти птицы, занесенные в красную книгу, выбирают себе партнеров на многие-многие годы. Как сообщила пресс-служба дирекции парков города, симферопольские сипы не стали исключением из правил. Несмотря на длительное проживание вместе птенец появился у них только сейчас.

«Они появились в зооуголке в начале 2000-х, но потомства ни разу не было», - цитирует «Крыминформ» зоотехника Галину Зименко.

Пополнение семейства состоялось в конце марта. Сегодня маленький птенец еще существует благодаря родительской заботе, но в скором времени он станет достаточно взрослым, чтобы покинуть гнездо и обеспечивать свою жизнь самостоятельно.

Ранее Минкультуры России обратилось к правительству с просьбой предоставить финансирование для поддержки частных цирков и зоопарков.