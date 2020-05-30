Квентин Тарантино назвал лучший фильм десятилетия

Самым лучшим фильмом прошедшего десятилетия является картина Дэвида Финчера «Социальная сеть». Такое мнение высказал знаменитый американский кинорежиссер Квентин Тарантино.

Суждение о лидере индустрии периода 2010-х режиссер представил определенно и категорично, указав, что отмеченная им лента просто превосходит все остальные, не давая им шансов и «сокрушая любую конкуренцию».

«Он на первом месте, потому что он лучший, вот и все», - заключил Тарантино.

Оскороносный фильм «Социальная сеть» появился на больших экранах в 2010 году. В основу сюжета была положена история о зарождении и расцвета крупнейшей социальной сети в мире Facebook. Действие картины охватывает как историю создания компании, так и период судебных конфликтов, разгоревшихся между создателями проекта.