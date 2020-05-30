Эксперт рассказала, как научить детей грамотно тратить деньги

Ребенку 5-6 лет уже можно закладывать понимание ценности покупки, а к 6-7 годам - начать обучать финансовому воспианитанию, прививать привычку к сбережению и учить управлять собственным бюджетом.

«Психологи советуют начинать финансовое воспитание в 6-7 лет», - считает эксперт проекта Минфина РФ по повышению уровня финансовой грамотности Татьяна Ярышева.

Но иногда процесс обучения можно начать и раньше. Например, с совместных походов в магазин и приобретением товаров первой необходимости. эксперт советует сопровождать этот процесс беседой, комментировать свои действия, разъяснять ребенку значение и важность покупок с учетом потребностей семьи.

«Личный пример будет лучшим способом научить ребенка совершать покупки», - отметила специалист.

Позволять распоряжаться собственным бюджетом стоит позволить ребенку в 7-10 лет. В этот же период стоит учить ребенка не только грамотно тратить деньги, но и сберегать их.

Ярышева отметила, что к 12 годам у ребенка уже могут быть сформированы устойчивые потребительские привычки, он уверенно оперирует наличными деньгами, а также может рассчитываться банковской картой. Необходимо, чтобы маленький член семьи уже понимал финансовое положение. В 13 лет, по словам эксперта, ребенок впервые начинает задумываться о самостоятельном заработке.

«К 16 годам ребенок репетирует взрослую жизнь, оттачивая приобретенные навыки», - заключила она.

Если осознать важность данного вопроса, то к совершеннолетию такой гражданин будет иметь финансовое поведение, основанное на постепенном опыте и внутрисемейных установках, передает РИА Новости.