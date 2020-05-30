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В первый день лета 10 миллионов семей получат выплаты на детей

Анна Берестовая
03:48 30.05.2020
В первую очередь средства будут направлены семьям, подавшим заявку до 22 мая.
В первый день лета 10 миллионов семей получат выплаты на детей
© Фото: pixabay.com

Уже с 1 июня десять миллионов российских семей смогут получить

социальную поддержку в виде выплат на детей от трех до 16 лет. Такую информацию предоставил Пенсионный фонд РФ.

Выплата будет произведена единовременно. Ее сумма составит десять тысяч рублей. Охватит действие мер финансовой помощи примерно 15 миллионов детей.

В первый день лета выплаты будут направлены тем из претендующих на них семей, кто подал заявление до 22 мая. На следующий день средства получат семьи, обратившиеся с заявлением с 23 по 29 мая.

В выплате также может быть отказано. В случае отказа семья получит уведомление об отсутствии выплаты. Отказано в предоставлении денежных средств может быть при наличии иностранного гражданства или при проживании за границей.

Ранее указывалось, что на государственную помощь семьям с детьми из бюджета было выделено более 200 миллиардов рублей.

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