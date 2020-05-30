Меркель отказалась от личного присутствия на саммите G7 в Вашингтоне

Очный саммит лидеров «Большой семерки», запланированный на июнь, пройдет без участия канцлера Германии Ангелы Меркель.

Такую информацию сообщил официальный представитель кабинета министров страны Штеффен Зайберт.

Он передал благодарности от лица Меркель пригласившему ее в Вашингтон президенту США Дональду Трампу, но объяснил, что канцлер вынуждена отказаться от личного присутствия на мероприятии. Такое решение он объяснил осторожностью в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.

Зайберт отметил, что немецкий лидер непременно продолжит наблюдение за развитием ситуации с пандемией.

Ранее Ангела Меркель заявила, что отношениям России с Европейским Союзом необходимо «придать новые импульсы», не забывая, однако, об урегулировании украинского конфликта.