Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Запуск корабля Crew Dragon могут перенести на июнь

Ирина Егорова
03:00 30.05.2020
Запуск к Международной космической станции (МКС) корабля Crew Dragon не состоялся 27 мая из-за  неблагоприятной погоды за несколько минут до старта.
Запуск корабля Crew Dragon могут перенести на июнь
© Фото: nasa.gov

Американская компания SpaceX запросила возможность проведения запуска на орбиту ее пилотируемого космического корабля Crew Dragon в начале июня, сообщило NASA.

По данным американских метеорологов, в июне наступит сухая погода, передает «Интерфакс».

Запуск должен был состояться 27 мая, но из-за изменения погодных условий за пару минут до старта был отложен. Вторая попытка была запланирована на 30 мая. Но погода снова может подвести. Третья ближайшая возможность для пуска зарезервирована на 31 мая. Скорее всего, неблагоприятная погода также не позволит осуществить пуск. Решение, состоится ли запуск Crew Dragon с астронавтами в субботу, примут утром.

Этот пуск должен стать историческим — впервые на орбиту Земли людей выведет судно, построенное частной компанией.  Корабль Crew Dragon, на борту которого космонавты NASA Даг Херли и Боб Бенкен, разработан компанией SpaceX, принадлежащей Илону Маску. По плану, космонавты должны были прибыть на МКС через 19 часов после запуска. На орбиту корабль выведет ракета-носитель Falcon 9. 

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата29.05.2020, 20:27
Путин объявил 24 июня нерабочим днем
Дата29.05.2020, 05:00
Работа продолжается: Минобороны РФ ведет строительство трех медцентров в Дагестане
Дата29.05.2020, 15:13
Матыцин назвал игры РПЛ со зрителями первым шагом возрождения спорта после COVID-19
Дата29.05.2020, 11:57
Флагман СФ «Петр Великий» выйдет на учения в Баренцево море
Дата29.05.2020, 17:40
Без связи с миром: как прошел сверхсекретный эксперимент СССР по изоляции длиною в год
Дата04.05.2020, 13:24
Воздушная феерия: репетиция авиационной части Парада Победы в Москве
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
04:14 В стране и мире
На ракете «Протон» заменили бракованные комплектующие
04:10 В стране и мире
Квентин Тарантино назвал лучший фильм десятилетия
03:57 В стране и мире
Эксперт рассказала, как научить детей грамотно тратить деньги
03:48 В стране и мире
В первый день лета 10 миллионов семей получат выплаты на детей
03:15 В стране и мире
Меркель отказалась от личного присутствия на саммите G7 в Вашингтоне
События дня
События дня
Коронавирус
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
9 мая
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Группа «Кино» выпустила новый клип
Видео
«Сигналы» кожи: дерматолог рассказала о видах высыпаний при COVID-19
Названы самые популярные имена для новорожденных москвичей во время эпидемии
Видео
Шорох и мерцание: камера в отеле зафиксировала загадочное привидение
Видео
В России обнаружен новый вид клещей, опасный для человека
Видео
В чем сила: вирусолог объяснил, почему некоторые россияне не болеют COVID-19
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.