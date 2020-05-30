Запуск корабля Crew Dragon могут перенести на июнь

Американская компания SpaceX запросила возможность проведения запуска на орбиту ее пилотируемого космического корабля Crew Dragon в начале июня, сообщило NASA.

По данным американских метеорологов, в июне наступит сухая погода, передает «Интерфакс».

Запуск должен был состояться 27 мая, но из-за изменения погодных условий за пару минут до старта был отложен. Вторая попытка была запланирована на 30 мая. Но погода снова может подвести. Третья ближайшая возможность для пуска зарезервирована на 31 мая. Скорее всего, неблагоприятная погода также не позволит осуществить пуск. Решение, состоится ли запуск Crew Dragon с астронавтами в субботу, примут утром.

Этот пуск должен стать историческим — впервые на орбиту Земли людей выведет судно, построенное частной компанией. Корабль Crew Dragon, на борту которого космонавты NASA Даг Херли и Боб Бенкен, разработан компанией SpaceX, принадлежащей Илону Маску. По плану, космонавты должны были прибыть на МКС через 19 часов после запуска. На орбиту корабль выведет ракета-носитель Falcon 9.