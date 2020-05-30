«Новый этап»: Роскосмос поприветствовал запуск Crew Dragon

Запуск пилотируемого корабля Crew Dragon открывает новый этап в мировой космической программе, заявил исполнительный директор госкорпорации « Роскосмос» Сергей Крикалев.

«Мне хотелось бы поприветствовать наших американских коллег. Я уверен, что успех этой миссии даст нам дополнительные возможности, которые пойдут на пользу всей международной программе», - сказал он в обращении, опубликованном на сайте госкорпорации.

По его словам, начался новый цикл испытаний - раньше корабль уже летал в беспилотном варианте, но сегодня «важный и ответственный вариант», когда на орбиту отправились Даг Херли и Боб Бенкен.

«Это открывает программе МКС новые возможности и резервы», - уточнил Крикалев.

Со второй попытки состоялся успешный пуск ракеты-носителя Falcon 9 с пилотируемым кораблем Crew Dragon и экипажем на его борту. Ранее, 27 мая, полет не состоялся из-за плохих погодных условий. Пуск стал историческим — впервые на орбиту Земли людей выведет судно, построенное частной компанией.