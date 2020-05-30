Бригада московских врачей прибыла в Псков для помощи в лечении коронавируса

По просьбе губернатора Псковской области в столицу региона прибыла бригада медиков из Москвы. Шесть врачей и одна медсестра были направлены в соответствии с поручением мэра Москвы Сергея Собянина для помощи местным специалистам в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Группа врачей была организована из сотрудников различных медицинских учреждений столицы, занимающихся работой с пациентами, зараженными COVID-19. Среди них – рентгенологи, пульмонологи, анестезиологи и инфекционисты.

Старший группы Олег Черныш пояснил, что в московских больницах накоплен огромный опыт по помощи заболевшим и они готовы поделиться им, чтобы успешнее справиться с эпидемией.

«С целью поделиться с вами тем опытом, который накоплен у нас в Москве в разных клиниках», - объяснил врач.

Он также отметил, что знания и навыки, полученные при работе в столице крайне важно передать, так как именно в Москве регистрируется как наибольшее количество заболевших, так и наибольшее количество выздоровевших пациентов.