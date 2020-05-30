«Вздохнул с облегчением»: глава NASA прокомментировал старт корабля Crew Dragon к МКС

Глава NASA Джим Брайденстайн заявил, что вздохнул с облегчением после старта космического корабля Crew Dragon к МКС, на борту которого находятся космонавты NASA Даг Херли и Боб Бенкен.

«Я вздохнул с облегчением, но праздновать не буду, пока Боб и Даг не вернутся домой в безопасности», - сказал Брайденстай, передает РИА Новости.

Стыковка запланирована на 31 мая.

Сегодня, 30 мая, к Международной космической станции (МКС) с космодрома на мысе Канаверал отправился первый с 2011 года американский корабль. Пуск стал историческим — впервые на орбиту Земли людей выведет судно, построенное частной компанией.

Корабль Crew Dragon, разработан компанией SpaceX, принадлежащей Илону Маску.

Корабль стартовал со второй попытки. Первая должна была пройти 27 мая, но пуск был отложен из-за плохих погодных условий.