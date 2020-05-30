В Москве жертвами коронавируса стали еще 69 пациентов
По последним данным, всего в России за время пандемии скончались 4 555 человек.
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В Москве от коронавирусной инфекции скончались еще 69 пациентов, сообщает оперштаб.
Уточняется, что у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат теста на COVID-19.
Специалисты напоминают, в случае обнаружения симптомов ОРВИ необходимо оставаться дома и обращаться к врачам за помощью.
«Не рискуйте своей жизнью и здоровьем, а также жизнью и здоровьем окружающих - вызовите врача на дом», - говорится в обращении.
На данный момент в России всего было диагностировано 396 575 случаев, из которых 167 469 - выздоровели, 4 555 - скончались.