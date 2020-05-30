Россия и США договорились о перерабатываемых в России ядерных материалах

Госкорпорация «Ростатом» и министерство энергетики США подписали документ, который определяет порядок учета и контроля ядерных материалов, подлежащих переработке в России.

«Подписана Административная договоренность с министерством энергетики США в соответствии с "рамочным" межправительственным соглашением о сотрудничестве в области мирного использования атомной энергии», - с сказано в годовом отчете АО «Атомэнергопром» (входит в «Росатом»).

Российско-американское межправительственное соглашение о сотрудничестве в области мирного атома, объясняет, что под ядерным материалами, понимаются природный, обедненный и обогащенный уран, а также облученный уран. Передача ядерных материалов в рамках соглашения и дальнейшие операции с ними, в том числе переработка, не должны преследовать никаких военных целей. Документ позволяет осуществлять совместную работу над проектами реакторов, которые уменьшают риск ядерного распространения.