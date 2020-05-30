Осквернившие Вечный огонь в Одинцово вандалы задержаны
В отношении злоумышленников заведено уголовное дело по статье о надругательстве над телами умерших и местами их захоронения.
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В Одинцово сотрудники правоохранительных органов задержали двух мужчин за осквернение мемориала Воинской Славы, сообщили в ГУ МВД России по Московской области
«В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УМВД России по Одинцовскому городскому округу за осквернение мемориал Воинской Славы с Вечным огнем задержаны двое мужчин 1987 и 1998 годов рождений», - заявила начальник пресс-службы ведомства Татьяна Петрова.
Уточняется, что следователи возбудили уголовное дело по статье о надругательстве над телами умерших и местами их захоронения.
Незадолго до этого, расследование данного происшествия председатель СК России Александр Бастрыкин поручил взять на контроль.