Осквернившие Вечный огонь в Одинцово вандалы задержаны

В Одинцово сотрудники правоохранительных органов задержали двух мужчин за осквернение мемориала Воинской Славы, сообщили в ГУ МВД России по Московской области

«В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УМВД России по Одинцовскому городскому округу за осквернение мемориал Воинской Славы с Вечным огнем задержаны двое мужчин 1987 и 1998 годов рождений», - заявила начальник пресс-службы ведомства Татьяна Петрова.

Уточняется, что следователи возбудили уголовное дело по статье о надругательстве над телами умерших и местами их захоронения.

Незадолго до этого, расследование данного происшествия председатель СК России Александр Бастрыкин поручил взять на контроль.