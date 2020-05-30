Многоразовая ступень американской ракеты Falcon 9 совершила посадку на платформу в Атлантике
Запуск корабля Crew Dragon для США является первым с 2011 года.
© Фото: Paul Henness Keystone Press Agency Globallookpress
Первая многоразовая ступень ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX совершила автоматическую успешную посадку на плавучей платформе в Атлантике, заявили в организации.
Отмечается, что посадка отделившейся от ракеты-носителя первой ступени была осуществлена через девять минут после запуска. Платформа Of Course I Still Love You ожидала ее у побережья штата Флорида.
Ранее сообщалось, что две ступени Falcon 9, которая доставляет к орбите пилотируемый космический американский корабль Crew Dragon, успешно отделились.
Старт пилотируемого космического корабля Crew Dragon компании SpaceX на орбиту был совершен в 22.22 по московскому времени.