Корабль Илона Маска вышел на орбиту Земли
Запуск стал историческим — впервые на орбиту Земли людей вывел корабль, построенный частной компанией.
© Видео: NASA © Фото: SpaceX Twitter
Ракета Falcon 9 доставила на орбиту Земли пилотируемый корабль Crew Dragon, который сконструировала компания Илона Маска SpaceX.
Пуск произошел в 22.22 по Москве с космодрома на мысе Канаверал. Полет проходит в штатном режиме. Первая ступень ракеты уже приземлилась на поверхность. Трансляцию события проводит NASA.
Запуск стал историческим — впервые на орбиту Земли людей вывел корабль, построенный частной компанией.