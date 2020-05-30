Корабль Илона Маска вышел на орбиту Земли

Пуск произошел в 22.22 по Москве с космодрома на мысе Канаверал. Полет проходит в штатном режиме. Первая ступень ракеты уже приземлилась на поверхность. Трансляцию события проводит NASA.

Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.