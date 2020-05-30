Две ступени американской ракеты Falcon 9 успешно отделились
Полет проходит в штатном режиме.
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Две ступени ракеты Falcon 9, которая доставляет к орбите пилотируемый космический американский корабль Crew Dragon, успешно отделились.
Вторая ступень включилась через 2,5 минуты после старта. Полет проходит в штатном режиме. Корабль развил скорость в 10 тысяч километров в час. Трансляцию события проводит NASA.
Пуск проведен в 22.22 по Москве. Он стал историческим — впервые на орбиту Земли людей выведет судно, построенное частной компанией.