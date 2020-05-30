NYT: погибший в Миннеаполисе и обвиняемый экс- полицейский вместе работали

Убитый в результате задержания афроамериканец Джордж Флойд и обвиняемый по его делу бывший полицейский Дерек Чавен за год до произошедшего работали в одном ночном клубе. Об этом пишет газета New York Times.



В материале уточняется, что оба отвечали за соблюдение порядка в одном латинском заведении.

В частности, полицейский подрабатывал охранником, а погибший работал вышибалой.

В американском Миннеаполисе из-за убийства мужчины уже несколько дней продолжаются массовые беспорядки. С целью установить справедливость в данном деле волна протестов началась и в других городах Штатов.

Дональд Трамп заявил, что готов направить военных, если местные власти об этом попросят.