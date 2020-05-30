Российские военные провели патрулирование в провинциях Алеппо, Ракка, Дейр-Эз-Зор

В Сирийской Арабской Республике продолжается работа, направленная на невоенное разрешение конфликта и оказание всесторонней помощи сирийским гражданам в восстановлении мирной жизни. В том числе продолжается реализация положений российско-турецкого Меморандума о взаимопонимании, принятого 22 октября 2019 года.

Российская военная полиция провела патрулирование по нескольким маршрутам в провинциях Алеппо, Ракка, Дейр-Эз-Зор.

Как рассказал глава российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев, за прошедшие сутки обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, не зарегистрировано. Вместе с тем, зафиксировано два обстрела населенного пункта Дахр-Эль-Кебир, два обстрела населенного пункта Мелладжа, один обстрел населенного пункта Мааррет-Мухос, один обстрел населенного пункта Эль-Джада в провинции Идлиб со стороны позиций террористической организации «Джебхат ан-Нусра»*.

За прошедшие сутки представителями российского Центра по примирению враждующих сторон гуманитарные акции не проводились. Всего с начала процесса урегулирования российским Центром по примирению враждующих сторон проведено 2 420 гуманитарных акций. Общий вес гуманитарного груза составил 4 021,4 тонны. Медицинскими специалистами Министерства обороны Российской Федерации помощь оказана 132 874 жителям Сирии.

*«Джебхат-ан-Нусра» - запрещенная в РФ террористическая организация