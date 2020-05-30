В NASA сообщили, что погода на этот раз позволит провести запуск корабля Илона Маска к МКС

В NASA сообщили, что погода в этот раз не станет помехой для запуска корабля Crew Dragon с двумя космонавтами на борту к МКС.

Старт корабля, который сконструировала компания SpaceX Илона Маска, намечен на 22.22. Он должен пройти на космодроме мыса Канаверал, США. К запуску все готово, сообщила NASA в ходе трансляции в Twitter.

В случае успеха, этот пуск будет первым, в ходе которого людей выведет на орбиту корабль, построенный частной компанией. Он должен был состояться 27 мая, но был перенесен из-за погодных условий.