Россияне смогут увидеть затмение Венеры

В дневное время 19 июня с территории России можно будет увидеть момент затмения Венеры, которая будет закрыта Луной. О предстоящем космическом событии сообщил Московский планетарий.

Затмение, согласно данным исследователей, произойдет в полдень.

Еще раньше, 5 июня, жители европейской части страны смогут наблюдать полутеневое лунное затмение, а 21 июня — кольцеобразное затмение Солнца. Однако просматриваться будут лишь определенные фазы последнего. Полностью же его будет видно из области Тихого океана, Африки и Азии.

Кольцевое солнечное затмение представляет собой перекрытие Солнца Луной, меньшей в диаметре диска звезды. Таким образом, видным с Земли остается сияющее кольцо солнечного света.

Первое лунное затмение в этом году, длившееся четыре часа четыре минуты, россияне уже могли наблюдать в ночь с 10 на 11 января.