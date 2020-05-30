Первый в России препарат для лечения коронавируса одобрен Минздравом
Лекарство было разработано Российским фондом прямых инвестиций совместно с Исследовательским институтом химического разнообразия.
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Министерство здравоохранения России одобрило первый препарат для лечения коронавируса - «Авифавир». Об этом говорится в госреестре лекарственных средств.
Инновационный препарат был произведен Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) совместно с Исследовательским институтом химического разнообразия.
«Торговое наименование препарата - "Авифавир". Международное непатентованное или группировочное или химическое наименование – Фавипиравир» - уточняется в реестре.
Напомним, что о вспышке коронавирусной инфекции стало известно в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. В результате быстрого распространения инфекции 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о начале пандемии.