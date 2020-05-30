В Twitter ввели новую функцию

В социальной сети Twitter появилась новая функция. С ее помощью можно задать время публикации сообщения.

Если пользователь раздумывает, нужно ли ему отправлять твит сейчас или стоит подождать, социальная сеть теперь позволит сохранить сообщение в качестве черновика и выложить его в определенное время в будущем.

Новая услуга доступна в вэб-приложении сети для персональных компьютеров и на мобильных телефонах, сообщается в официальном аккаунте Twitter Support.