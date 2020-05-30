«Мурашки под шерстью»: кот Мостик возвращается на Крымский мост после самоизоляции

Кот Мостик достойно выдержал период самоизоляции из-за пандемии коронавируса и возвращается на Крымский мост. Об этом он рассказал на своей странице в Сети.

«Большие выходные закончились! Отоспался, готов к возвращению на мост. Только от одной мысли мурашки под шерстью пробегают. Наконец-то!», - отметил он под фотографией.

На данный момент Мостик находится в отличной физической форме - выспавшийся, отдохнувший, сытый.

В период самоизоляции он регулярно рассказывал о своем досуге, а также своих любимых блюдах, в частности, креветках.

© cat.the.most, Вконтакте

Сейчас Мостик намерен серьезно подойти к работе и контролировать весь процесс.

«Техника на мосту должна блестеть, как моя медаль! Решил проверить каждый грузовик до начала дежурства», - подчеркнул он.

Вернувшись к работе, при обходе всех 19 километров сооружения он наслаждается каждым метром.