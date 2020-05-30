Трамп назвал CNN «больными неудачниками» за обвинения в адрес России

Американский президент Дональд Трамп раскритиковал CNN за то, что телекомпания выступает с обвинениями в адрес России.

«Ну вот опять. Вымышленные новости. CNN обвиняет Россию... Они больные неудачники с очень плохими рейтингами», - написал Трамп в субботу в своем Twitter.

Американский лидер не уточнил, о каких именно материалах идет речь. Однако этот пост появился после сюжета CNN, в котором один из экспертов не исключил, что в протестных акциях в США, вспыхнувших из-за убийства полицейским афроамериканца при задержании, якобы могут быть причастны «русские агенты».