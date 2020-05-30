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Трамп назвал CNN «больными неудачниками» за обвинения в адрес России

Лина Давыдова
21:51 30.05.2020
В одном из сюжетов телеканала эксперт не исключил, что в протестах США якобы могут быть причастны «русские агенты».
Трамп назвал CNN «больными неудачниками» за обвинения в адрес России
© Фото: Yuri Gripas Pool via CNP Medi, Globallookpress

Американский президент Дональд Трамп раскритиковал CNN за то, что телекомпания выступает с обвинениями в адрес России.

«Ну вот опять. Вымышленные новости. CNN обвиняет Россию... Они больные неудачники с очень плохими рейтингами», - написал Трамп в субботу в своем Twitter.

Американский лидер не уточнил, о каких именно материалах идет речь. Однако этот пост появился после сюжета CNN, в котором один из экспертов не исключил, что в протестных акциях в США, вспыхнувших из-за убийства полицейским афроамериканца при задержании, якобы могут быть причастны «русские агенты».

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