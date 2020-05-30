В Москве выпало рекордное за 140 лет количество осадков

В Москве 29 мая выпало рекордное количество осадков для этого дня – 37,3 миллиметра.

«Еще никогда за 140 лет наблюдений столько не выпадало», – рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По его словам, до этого максимальный уровень устанавливался в 2015 году - 26,1 миллиметра осадков, сообщает Агентство «Москва».

По прогнозам синоптиков, весна закончится дождливой и влажной погодой, а в первый день лета ожидается похолодание.

В МЧС предупредили, что и сегодня ожидается крайне сильный ливень, попросили автомобилистов быть особенно внимательными на дорогах.