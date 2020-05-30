Трамп готов отправить военных в охваченный беспорядками Миннеаполис
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп готов отправить военных в Миннеаполис для урегулирования ситуации с массовыми беспорядками, если об этом попросят местные власти.
«Если они власти города когда-либо захотят вызвать наши вооруженные силы. Мы можем послать войска на место очень быстро», - сказал американский лидер.
По его словам, участников протеста необходимо научить, что «так поступать нельзя».
Помимо этого, Трамп акцентировал внимание и на инциденте, произошедшем в отделении полиции Миннеаполиса, когда правоохранители провели эвакуацию в результате поджога протестантами.
«Я никогда не видел ничего настолько ужасного и глупого в своей жизни, а теперь я вижу, что они пытаются это оправдать», - цитирует его РИА Новости.
Президент США считает, что полиции необходимо быть «намного жестче».
Напомним, что массовые беспорядки в Миннеаполисе и нескольких других городах Соединенных Штатов начались после гибели афроамериканца Джорджа Флойда в результате задержания сотрудниками полиции.
На данный момент в ходе проверки четырех полицейских уволили, в отношении одного из них было предъявлено обвинение в убийстве по неосторожности.