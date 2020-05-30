Корабль Илона Маска с космонавтами на борту стартовал к МКС

Сегодня, 30 мая, к Международной космической станции (МКС) с космодрома на мысе Канаверал отправился первый за девять лет американский корабль. Пуск стал историческим — впервые на орбиту Земли людей выведет судно, построенное частной компанией.

Корабль Crew Dragon, на борту которого находятся космонавты NASA Даг Херли и Боб Бенкен, разработан компанией SpaceX, принадлежащей Илону Маску. Пуск прошел без происшествий. Трансляцию события проводит NASA.

Корабль стартовал со второй попытки. Первая должна была пройти 27 мая, но пуск был отложен из-за плохих погодных условий.