Роды на земле: В Дзержинске женщина родила на тротуаре у подъезда

В нижегородском Дзержинске женщина родила ребенка на улице у подъезда дома, не дождавшись скорой помощи.

Отмечается, что роды принимала соседка прямо на тротуаре, так как неотложки не было долгое время. Все происходящее местные жители снимали на видео.

Приехавшим врачам передали младенца, сотрудники скорой перенесли женщину в свою машину.

На данный момент министерство здравоохранения региона проводит внутреннее расследование. По их словам, медики прибыли в рамках норматива - через 20 минут. Женщина на учете не состояла, живет в другом городе.

Сейчас новорожденный мальчик вместе с матерью находятся в перинатальном центре, чувствуют себя удовлетворительно.