Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Роды на земле: В Дзержинске женщина родила на тротуаре у подъезда

Светлана Головина
20:27 30.05.2020
По факту произошедшего Минздрав проводит проверку.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Юлия Трошина, Вконтакте

В  нижегородском Дзержинске женщина родила ребенка на улице у подъезда дома, не дождавшись скорой помощи.

Отмечается, что роды принимала соседка прямо на тротуаре, так как неотложки не было долгое время. Все происходящее местные жители снимали на видео.

Приехавшим врачам передали младенца, сотрудники скорой перенесли женщину в свою машину.

На данный момент министерство здравоохранения региона проводит внутреннее расследование. По их словам, медики прибыли в рамках норматива - через 20 минут. Женщина на учете не состояла,  живет в другом городе.

Сейчас новорожденный мальчик вместе с матерью находятся в перинатальном центре, чувствуют себя удовлетворительно.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата30.05.2020, 19:20
Брат убитого в США афроамериканца призвал к смертной казни виновных полицейских
Дата29.05.2020, 05:00
Работа продолжается: Минобороны РФ ведет строительство трех медцентров в Дагестане
Дата29.05.2020, 15:13
Матыцин назвал игры РПЛ со зрителями первым шагом возрождения спорта после COVID-19
Дата30.05.2020, 12:41
Бесшумная громада: командир АПЛ о новейшей подлодке «Князь Владимир»
Дата29.05.2020, 17:40
Без связи с миром: как прошел сверхсекретный эксперимент СССР по изоляции длиною в год
Дата04.05.2020, 13:24
Воздушная феерия: репетиция авиационной части Парада Победы в Москве
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
20:48 В стране и мире
Трамп готов отправить военных в охваченный беспорядками Миннеаполис
20:28 В стране и мире
Видео
Испытания на животных российской вакцины от коронавируса прошли успешно
20:27 В стране и мире
Видео
Роды на земле: В Дзержинске женщина родила на тротуаре у подъезда
20:12 В стране и мире
Видео
Космонавты NASA прибыли на стартовый комплекс для второй попытки взлета к МКС на корабле Илона Маска
20:05 В стране и мире
Видео
На Патриарших в Москве полиция разогнала толпу
События дня
События дня
Коронавирус
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
9 мая
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Группа «Кино» выпустила новый клип
Видео
«Легкие превращаются в мясную губку»: врач о последствиях COVID-19
Названы самые популярные имена для новорожденных москвичей во время эпидемии
Названы профессии с ожидаемым ростом зарплат после пандемии
Видео
В России обнаружен новый вид клещей, опасный для человека
Видео
В чем сила: вирусолог объяснил, почему некоторые россияне не болеют COVID-19
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.