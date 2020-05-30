Испытания на животных российской вакцины от коронавируса прошли успешно

В научном центре «Вектор» сообщили об удачных испытаниях российской вакцины от коронавируса на животных.

Препарат в виде капель в нос ввели низшим приматам. Они перенесли прививку хорошо, без температуры и побочных реакций. Впереди - первые клинические испытания на людях.

Ранее в «Векторе» рассказали о запуске полномасштабных доклинических исследований этого препарата. Ученые проверят отсутствие вреда от вакцины для людей.