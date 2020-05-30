На Патриарших в Москве полиция разогнала толпу

В Москве на Патриарших прудах сотрудники полиции были вынуждены разогнать массовое скопление людей. Видео с места было опубликовано в Instagram.

На кадрах хорошо видно, как огромное количество граждан прогуливаются без соблюдения социальной дистанции, а также масок. Из автомобиля патрульной машины сотрудники просят разойтись нарушителей самоизоляции.

«Не допускайте заражения других граждан. Не нарушайте установленный порядок», - раздается из громкоговорителя.

Напомним, что режим самоизоляции в столице был продлен до 14 июня. С понедельника, 1 июня, жителям разрешается выходить на прогулку, однако при этом нужно соблюдать определенные правила.