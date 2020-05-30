Космонавты NASA прибыли на стартовый комплекс для второй попытки взлета к МКС на корабле Илона Маска

Космонавты NASA американцы Даг Херли и Боб Бенкен снова прибыли на стартовый комплекс, в котором готовится вторая попытка отправки к МКС корабля Crew Dragon.

Как и в прошлый раз, они подъехали к кораблю на автомобилях Tesla. Старт с мыса Канаверал планируется в 22.22 по Москве.

В случае успеха, этот пуск будет первым, в ходе которого людей выведет на орбиту корабль, построенный частной компанией. Его сконструировала компания SpaceX Илона Маска, сообщает NASA.

Первая попытка должна была состояться 27 мая, но она была отменена из-за погодных условий.