Два бандита нейтрализованы в ходе КТО в Ингушетии

В ходе контртеррористической операции в городе Сунжа в Ингушетии были ликвидированы двое бандитов. Об этом сообщили в Национальном антитеррористическом комитете.

Группы вооруженных бандитов находились в одной из хозяйственных построек на окраине города. Республиканское управление ФСБ России приняло решение ввести режим КТО в соответствии со статьями 11 и 12 Федерального закона «О противодействии терроризму».

Спецслужбы оцепили прилегающую к постройке территорию. Засевшим в доме бандитам предложили сложить оружие и сдаться властям, но те открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов. В ходе перестрелки двое бандитов были нейтрализованы.

В постройках были найдены оружие, боеприпасы к нему и самодельное взрывное устройство. Правоохранители продолжают осматривать территорию.

Личность бандитов установлена. По имеющимся данным, они планировали совершить ряд преступлений террористической направленности на территории республики.

Потерь среди сотрудников сил правопорядка и пострадавших среди гражданского населения нет.

Режим КТО отменен.