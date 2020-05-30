«Будьте осторожны»: из-за непогоды москвичам рекомендуют соблюдать осторожность при парковке

В Москве в связи с неблагоприятными погодными условиями автомобилистам советуют быть аккуратнее при парковке. Об этом говорится в сообщении главного управления МЧС России по столице.

Уточняется, что до 9.00 воскресенья, 31 мая, в Москве ожидаются сильные, в отдельных районах гроза с порывами ветра до 20 метров в секунду.

Жителям во время пребывания на улице необходимо обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями

Водителям транспортных средств рекомендуется соблюдать скоростной режим и дистанцию.

«Парковать автомобиль лучше вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций. Будьте внимательны и осторожны», - отмечается в сообщении.

Проливные дожди в Москве начались утром в пятницу, 29 мая.