«Будьте осторожны»: из-за непогоды москвичам рекомендуют соблюдать осторожность при парковке
По прогнозам метеорологов, в столице местами ожидаются грозы и порывы ветра до 20 м/с.
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В Москве в связи с неблагоприятными погодными условиями автомобилистам советуют быть аккуратнее при парковке. Об этом говорится в сообщении главного управления МЧС России по столице.
Уточняется, что до 9.00 воскресенья, 31 мая, в Москве ожидаются сильные, в отдельных районах гроза с порывами ветра до 20 метров в секунду.
Жителям во время пребывания на улице необходимо обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями
Водителям транспортных средств рекомендуется соблюдать скоростной режим и дистанцию.
«Парковать автомобиль лучше вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций. Будьте внимательны и осторожны», - отмечается в сообщении.
Проливные дожди в Москве начались утром в пятницу, 29 мая.