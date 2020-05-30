В МИД РФ отреагировали на обвинения США в изготовлении «фальшивой валюты» для Ливии

Министерство иностранных дел России опровергло обвинения Соединенных Штатов в том, что партия ливийской валюты, выпущенная московским Гознаком и перехваченная правительством Мальты, является фальшивой. Об этом говорится в комментарии на сайте ведомства.

В министерстве пояснили, что контракт на печать ливийских динаров был подписан между АО «Гознак» и главой Центрального банка Ливии, утвержденного Палатой депутатов Ливии, в 2015 году. После чего российская сторона выполнила все свои обязательства.

В ведомстве отметили, что на данный момент на территории Ливии в условиях фактического двоевластия действуют два Центробанка. Один из них располагается в городе Триполи, где функционирует международное признанное Правительство национального согласия во главе с Фаизом Сараджем, второй - в городе Бенгази, глава которого был назначен палатой депутатов, и имеет необходимую международную легитимность,однако валюта двух банков имеет между собой отличия.

«Таким образом, фальшивыми являются не ливийские динары, а американские заявления», - подытожили в МИД РФ.

Напомним, что в Госдепартаменте США после перехвата партии ливийской валюты номинальной стоимостью в 1,1 миллиарда долларов заявил, что она была поддельной и печаталась российской печатной фабрикой.