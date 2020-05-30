В Башкирии открыт новый инфекционный центр для больных COVID-19

Глава Башкирии Радий Хабиров и министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко открыли новый инфекционный центр для больных COVID-19.

Его построили в рекордно короткие сроки - меньше двух месяцев. Лечебные корпуса, где созданы все условия для пацентов и врачей, осмотрел министр здравоохранения. По словам Михаила Мурашко, пандемия научила страну быстрой ориентации и стимулировала перейти к другому подходу в медицине — на опережение.

«Такой формат должен реплицироваться у нас. Нас впереди ждет модернизация первичного звена здравоохранения. Это амбулаторно-поликлинические подразделения, которые также должны быть приспособлены с учетом новых вызовов, в том числе для распределения потоков обращающихся в медицинские организации детского населения, взрослого, температурящих», — заявил Мурашко.

Ранее глава Минздрава анонсировал начало дистанционной торговли лекарствами. По его словам, медикаменты могут появиться в онлайн-продаже в первых числах июня.