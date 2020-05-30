Брат убитого в США афроамериканца призвал к смертной казни виновных полицейских

Брат Джорджа Флойда, убитого полицией при задержании, призвал к смертной казни участвовавших в нем офицеров полиции.

Сегодня опубликовали новое видео, на котором видно, что с ним расправились не один, а четверо полицейских Всех их уже уволили. Одного, Дарека Шовена, что 9 минут душил Флойда - арестовали. Но родственникам погибшего этого кажется мало.

«Они должны быть арестованы и заслуживают смертной казни, потому что они забрали жизнь моего брата. Я уже никогда его не верну. Никогда не увижу его снова. Моя семья никогда его больше не увидит», — считает брат Джорджа Флойда.

Погромы, поджоги, уличные бои в Соединенных Штатах все масштабнее, а их география — шире. Пока навести порядок не удается Нацгвардии, которую президент Дональд Трамп ввел в Минеаполис и окрестности. Не помогает также комендантский час.

Полицейский, который душил коленом темнокожего американца, задержан, но не наказан. Ненависть к нему обрушилась на коллег - полиция несет потери. В огне Миннеаполис. Толпы на Бруклинском мосту.

В Нью-Йорке все пылает от проблесков полицейских мигалок. Дышать все сложнее: то от дыма горящих машин, то от слезоточивого газа. Протестующие блокируют федеральные автострады и даже перекрывают въезд в Белый дом. В Атланте громят штаб-квартиру CNN.

«Даже не хочется отпускать ребенка в магазин, потому что ты не знаешь, что с ним может произойти», — делится рядовая американка.

В магазинах хозяйничают мародеры. Грабежи и перестрелки на улицах. Полыхают машины. И повсюды плакаты и крики «Я не могу дышать!», — это последние слова Джорджа Флойда, погибшего во время жестокого задержания полицейскими. Протестующие встают на одно колено, напоминая, как умирал афроамериканец.

Протесты охватывают все больше городов. В Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Чикаго в стражей порядка летят камни и бутылки. В ответ - пластиковые пули. В штате Минесота протесты подавляет Национальная гвардия. На изготовке спецназ. В нескольких городах комендантский час. Погромы и протесты набирают силу вопреки ему.

Столкновения протестующих с полицией начались 25 мая после убийства афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицией. Один из полицейских придавил Флойду горло коленом, от чего тот задохнулся.