Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Брат убитого в США афроамериканца призвал к смертной казни виновных полицейских

Владислав Кустов
Кирилл Васин
19:20 30.05.2020
Полицейский, который душил коленом темнокожего американца, задержан, но не наказан.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: XinHua Globallokpress

Брат Джорджа Флойда, убитого полицией при задержании, призвал к смертной казни участвовавших в нем офицеров полиции.

Сегодня опубликовали новое видео, на котором видно, что с ним расправились не один, а четверо полицейских  Всех их уже уволили. Одного, Дарека Шовена, что 9 минут душил Флойда - арестовали. Но родственникам погибшего этого кажется мало.

«Они должны быть арестованы  и заслуживают смертной казни, потому что они забрали жизнь моего брата. Я уже никогда его не верну. Никогда не увижу его снова. Моя семья никогда его больше не увидит», — считает брат Джорджа Флойда.

Погромы, поджоги, уличные бои в Соединенных Штатах все масштабнее, а их география — шире. Пока навести порядок не удается Нацгвардии, которую президент Дональд Трамп ввел в Минеаполис и окрестности. Не помогает также комендантский час.

Полицейский, который душил коленом темнокожего американца, задержан, но не наказан. Ненависть к нему обрушилась на коллег - полиция несет потери. В огне Миннеаполис. Толпы на Бруклинском мосту.

В Нью-Йорке все пылает от проблесков полицейских мигалок. Дышать все сложнее: то от дыма горящих машин, то от слезоточивого газа. Протестующие блокируют федеральные автострады и даже перекрывают въезд в Белый дом. В Атланте громят штаб-квартиру CNN.

«Даже не хочется отпускать ребенка в магазин, потому что ты не знаешь, что с ним может произойти», — делится рядовая американка.

В магазинах хозяйничают мародеры. Грабежи и перестрелки на улицах. Полыхают машины. И повсюды плакаты и крики «Я не могу дышать!», — это последние слова Джорджа Флойда, погибшего во время жестокого задержания полицейскими. Протестующие встают на одно колено, напоминая, как умирал афроамериканец.

Протесты охватывают все больше городов. В Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Чикаго в стражей порядка летят камни и бутылки. В ответ - пластиковые пули. В штате Минесота протесты подавляет Национальная гвардия. На изготовке спецназ. В нескольких городах комендантский час. Погромы и протесты набирают силу вопреки ему.       

Столкновения протестующих с полицией начались 25 мая после убийства афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицией. Один из полицейских придавил Флойду горло коленом, от чего тот задохнулся.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата30.05.2020, 19:20
Брат убитого в США афроамериканца призвал к смертной казни виновных полицейских
Дата29.05.2020, 05:00
Работа продолжается: Минобороны РФ ведет строительство трех медцентров в Дагестане
Дата29.05.2020, 15:13
Матыцин назвал игры РПЛ со зрителями первым шагом возрождения спорта после COVID-19
Дата30.05.2020, 12:41
Бесшумная громада: командир АПЛ о новейшей подлодке «Князь Владимир»
Дата29.05.2020, 17:40
Без связи с миром: как прошел сверхсекретный эксперимент СССР по изоляции длиною в год
Дата04.05.2020, 13:24
Воздушная феерия: репетиция авиационной части Парада Победы в Москве
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
19:20 В стране и мире
Видео
Брат убитого в США афроамериканца призвал к смертной казни виновных полицейских
18:59 В стране и мире
В МИД РФ отреагировали на обвинения США в изготовлении «фальшивой валюты» для Ливии
18:46 Эксклюзив
Видео
«Два направления»: эксперт рассказал об особенностях тест-систем на коронавирус
18:27 В стране и мире
Эколог рассказала о климатических изменениях из-за вспышки коронавируса
17:54 В стране и мире
Видео
В Сети появились кадры с предположительного места боестолкновений в Ингушетии
События дня
События дня
Коронавирус
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
9 мая
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Группа «Кино» выпустила новый клип
Видео
«Легкие превращаются в мясную губку»: врач о последствиях COVID-19
Названы самые популярные имена для новорожденных москвичей во время эпидемии
Названы профессии с ожидаемым ростом зарплат после пандемии
Видео
В России обнаружен новый вид клещей, опасный для человека
Видео
В чем сила: вирусолог объяснил, почему некоторые россияне не болеют COVID-19
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.