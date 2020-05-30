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Эколог рассказала о климатических изменениях из-за вспышки коронавируса

Светлана Головина
18:27 30.05.2020
По словам специалиста, произошедшие положительные изменения носят краткосрочный характер.
Эколог рассказала о климатических изменениях из-за вспышки коронавируса
© Фото: Uwe Zucchi, dpa, Globallookpress

В связи с введенными ограничительными мерами в период пандемии наблюдались снижения выбросов различных загрязняющих веществ в атмосферу, рассказала «Звезде» эколог, член Общественного Совета при министерстве природных ресурсов Елена Есина.

По ее словам, одним из главных составляющих положительной динамики стало прекращение авиационного сообщения, сокращение на дорогах автомобильного транспорта и остановка деятельности промышленных предприятий.

В частности, серьезное снижение было зафиксировано в Китае, Москве и Санкт-Петербурге.

Однако Есина отмечает, что  краткосрочный период климатических изменений никак не может повлиять на глобальную ситуацию.

«Поскольку у нас промышленность не основной источник выбросов, существуют естественные источники - вулканы, которые дают большой процент эмиссии, различные климатические природные явления, которые участвуют в этом процессе. Поэтому вот к таким прогнозам надо относиться очень аккуратно. Да, мы имеем снижение, но на определенный период времени», - сказала эколог.

Она добавила, что на данный момент в разных странах происходит возобновление работы промышленных предприятий, в результате чего количество выбросов будет увеличиваться. Вероятно, через какое-то время произойдет более активный всплеск, потому что предприятия будут наращивать мощности, чтобы покрыть свои экономические издержки.

Также Есина пояснила о том, что в случае, если человек прекратит свою деятельность, то серьезного улучшения экологии не произойдет, так как на первом месте стоят естественные  факторы.

«Человек – это звено не только в эволюционной цепочке, в мировом масштабе - это звено природы. Если мы убираем человека  - останутся естественные причины, которые будут давать большой объем выбросов. Парникового газа. Говорить о том, что это на 100% связано  с деятельностью человека я бы не стала», - считает эксперт.

Напомним, что с момента начала пандемии исследователи начали фиксировать снижения содержания загрязняющих веществ в воздухе в Китае, нескольких европейских городах, а также в Москве и Санкт-Петербурге.

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