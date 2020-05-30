В Сети появились кадры с предположительного места боестолкновений в Ингушетии

В ходе контреррористической операции в городе Сунджа в Ингушетии блокирована группа бандитов. Видео, предположительно записанное на месте операции, попало в Сеть.

На кадрах видно, как от одноэтажного жилого дома поднимается черный столб дыма. На фоне слышны выстрелы из автоматического оружия. По неофициальным данным, именно в том месте проходит столкновение с бандитами.

В Ингушетии на территории города Сунжа введен режим контртеррористической операции (КТО). Решение принято, руководствуясь статьями 1 и 12 Федерального закона «О противодействии терроризму».