В Латвии намерены ликвидировать русскоязычное вещание

До конца 2020 года в Латвии прекратят русскоязычное вещание.

Полностью на латышский перейдет последний латвийский телеканал, на котором на данный момент существуют программы на русском языке. При этом, руководство канала узнало об изменениях из других СМИ.

Отмечается, что все передачи, в том числе и новости, обещают перенести в интернет.

Однако вопрос о финансировании платформы до сих пор остается открытым. Так, на реализацию данного проекта потребуется свыше 400 тысяч евро.