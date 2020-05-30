Пламя и столб дыма: горящий самолет в Казахстане попал на видео
Самолет загорелся после посадки в 12.25 по Москве, в тот момент на борту никого не было, пострадавших нет.
© Видео: Видео Tengrinews, YouTube © Фото: Видео Tengrinews, YouTube
В Казахстане загорелся самолет Ан-2 частной авиакомпании «Тараз Жана Алем» после посадки на аэродром села Урджар. Очевидцы выложили видео в Сеть.
На кадрах видно, как от самолета поднимается многометровый столб дыма, машина объята пламенем. Испуганные очевидцы наблюдают за горением с безопасного расстояния.
Самолет загорелся после посадки в 12.25 по Москве, в тот момент на борту никого не было. Сообщается, что в ходе инцидента никто не пострадал. В 12.50 по Москве возгорание было локализовано.