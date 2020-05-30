Попова: вторая волна коронавируса в России ожидается осенью

Вторая волна коронавируса в России может возникнуть осенью в период роста других острых респираторных заболеваний, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Нельзя исключать, что осенью, когда люди начнут болеть ОРВИ, произойдет вторая волна COVID-19. Такой вариант является одним из самых вероятных», - отметила глава Роспотребнадзора.

Также Попова подчеркнула, что на данный момент известно, что пациент может одновременно болеть как гриппом, так и коронавирусной инфекцией.

В таком случае течение заболеваний достаточно тяжелое, из-за чего в Роспотребнадзоре рассматривают возможность защиты граждан в осенний период, добавила она в эфире телеканала «Россия 1».

По последним данным, в России всего выявлены 396 575 случаев заражения коронавирусом, среди которых 167 469 - выздоровели, 4555 - летальный исход.