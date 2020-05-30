Голикова рассказала о специфике статистики летальных исходов от коронавируса

Всех скончавшихся от коронавирусной инфекции пациентов делят на несколько групп, сообщила заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова.

По ее словам, в первую группу входят пациенты, у которых COVID-19 стал непосредственной причиной летального исхода, вторую составляют люди, у кого вирус не был диагностирован, однако по течению заболевания ясно, что именно он стал причиной смерти.

В отдельную группу были выделены пациенты с положительным тестом на коронавирус, но скончавшиеся от других заболеваний.

«В процессе патологоанатомических вскрытий мы увидим, что явилось основной причиной смерти и, безусловно, когда будем публиковать официальные данные, уже точно сможем ответить на вопрос - сколько здесь COVID- смертей и сколько тех, к которым он не имел никакого отношения», - уточнила вице-премьер.

Также она отметила, что доля пациентов, которые переносят коронавирус без симптомов, в России увеличилась, а темпы прироста заболевания сократились.