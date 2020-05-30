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Болезнь молодых: эксперт рассказал о специфике заболевания рассеянным склерозом

Светлана Головина
16:24 30.05.2020
Всемирный день борьбы с рассеянным склерозом проводится ежегодно 30 мая.
Болезнь молодых: эксперт рассказал о специфике заболевания рассеянным склерозом
© Фото: H.-D. Falkenstein, imageBROKER.com, Globallookpress

Еще несколько десятилетий назад рассеянный склероз был достаточно редким заболеванием, однако сейчас он встречается часто и в основном у молодых людей в возрасте от 22 до 27 лет, заявил руководитель Общероссийской общественной организации инвалидов - больных рассеянным склерозом, доктор медицинских наук Ян Власов.

Рассеянный склероз -  это аутоиммунное заболевание центральной нервной системы, которое способно привести к нарушениям двигательной функции и зрения.

По словам специалиста, главной причиной появления заболевания являются стрессы.

«Прежде всего нарушаются двигательные функции, ноги перестают ходить, руки перестают работать, начинается нарушение координации движений. Память тут ни при чем. Затем может нарушаться чувствительность, позже зрение», - отметил Власов.

Встречаются случаи, когда заболевание начинается с нарушения зрения, однако когнитивные функции человека поражаются только через 10-15, а иногда через 25 лет после постановки диагноза.

Власов отметил, что  рассеянный склероз диагностируют в основном у женщин нормального репродуктивного возраста -  у 2/3 заболевание начинается после беременности.

Помимо этого он подчеркнул, что данное заболевание появляется исключительно из-за специфики генетики человека, когда в результате стрессов гены из детерминированного состояния переходят в активное.

«Активизироваться они начинают практически в 50% случаев после каких-то стрессорных воздействий - экзамены, несчастная любовь, перенесенный тяжелый грипп или авитаминоз. Большая часть больных появляется в весенне-летний сезон, когда начинается авитаминоз, весенняя любовь и экзамены - вот мы и получаем пациента», - пояснил Власов.

У каждого пациента симптоматика разная, поэтому «рассеянный склероз называют болезнью с тысячью лиц». Так, у человека может быть все нормально, однако вдруг он  перестает ходить или начинаются проблемы с координацией движений, также возможна полная потеря зрения.

На данный момент полностью вылечить заболевание невозможно, однако существуют специальные препараты, которые затормаживают его развитие. В частности, пациентам назначается терапия, в ходе которой используются препараты первой линии с эффективностью до 40-45%, когда несколько десятилетий назад она составляла лишь 32%. Также существуют лекарства второй линии, эффективности которых около 60%.

«Эти препараты помогают людям не становиться инвалидами, нормально существовать. Сейчас 15-20 лет человек может на лечении работать, заводить семью, иметь детей. Дети, как правило, рассеянным склерозом не болеют. То есть человек может жить вполне полноценно и ждать, когда появится препарат, излечивающий это заболевание», - сказал Власов в интервью RT.

По последним данным, в России распространенность заболевания около 50 человек на 100 тысяч населения. При этом летального исхода от рассеянного склероза нет, так как в основном причиной смерти пациентов становятся побочные заболевания.

Ежегодно 30 мая проводится Всемирный день борьбы с рассеянным склерозом.

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