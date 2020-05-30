НАК: в городе Сунжа блокирована группа бандитов

В ходе контртеррористической операции в городе Сунжа в Ингушетии была блокирована группа бандитов. Об этом сообщили в Национальном антитеррористическом комитете.

Отмечается, что решение о введении КТО было принято в соответствии со статьями 11 и 12 Федерального закона «О противодействии терроризму».

Кадры с места событий были опубликованы в Instagram. На видео слышна перестрелка.

Другой информации о КТО к настоящему времени пока нет.