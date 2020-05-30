НАК: в городе Сунжа блокирована группа бандитов
В городе сейчас введен режим КТО.
© Видео: themagastimes, Instagram © Фото: НАК
В ходе контртеррористической операции в городе Сунжа в Ингушетии была блокирована группа бандитов. Об этом сообщили в Национальном антитеррористическом комитете.
Отмечается, что решение о введении КТО было принято в соответствии со статьями 11 и 12 Федерального закона «О противодействии терроризму».
Кадры с места событий были опубликованы в Instagram. На видео слышна перестрелка.
Другой информации о КТО к настоящему времени пока нет.