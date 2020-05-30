В Ингушетии введен режим КТО

«В целях пресечения террористических актов и преступлений террористической направленности начальником управления федеральной службы безопасности России по Республике Ингушетия генерал-майором Чернышевым С. А. принято решение о проведении 30 мая с 14.30 контртеррористической операции на территории города Сунжа», - уточняется в сообщении.

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