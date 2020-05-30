В Ингушетии введен режим КТО
Решение было принято на основании статей Федерального закона России «О противодействии терроризму».
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В Ингушетии на территории города Сунжа введен режим контртеррористической операции (КТО), сообщили в оперативном штабе региона.
«В целях пресечения террористических актов и преступлений террористической направленности начальником управления федеральной службы безопасности России по Республике Ингушетия генерал-майором Чернышевым С. А. принято решение о проведении 30 мая с 14.30 контртеррористической операции на территории города Сунжа», - уточняется в сообщении.
Отмечается, что решение было принято, руководствуясь статьями 11 и 12 Федерального закона «О противодействии терроризму», пишет ТАСС.
Кадры с места событий были опубликованы в Instagram.