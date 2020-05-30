Из-за коронавируса у детей может развиться смертельно опасный синдром

Из-за заражения коронавирусом у детей может проявиться и начать развиваться редкий смертельно опасный синдром Кавасаки. К такому выводу пришли исследователи из Школы медицины Маунт-Синай в Нью-Йорке.

Ученые выяснили, что у зараженных COVID-19 детей стали все чаще проявляться симптомы синдрома Кавасаки — комплекс из температуры, сыпи, отеков и воспалений. Развитие синдрома может привести к смерти, даже если человек поборол коронавирус.

Исследователи настаивают на необходимости диагностики и исследования всех случаев, когда есть подозрение на синдром Кавасаки у детей, даже при отрицательных тестах на коронавирус. Они отмечают, что за последнее время редкое заболевание было зафиксировано у ста маленьких пациентов в США, пишет Daily Mail.

Ранее иммунолог объяснил, почему дети легко переносят заражение коронавирусом. По словам специалиста, в этом заключается особенность детского иммунитета, но никто не застрахован от исключений.