В Великобритании обнаружили останки древнего птерозавра

В Великобритании был обнаружен небольшой фрагмент челюсти одного из представителей древнего семейства тапеяридов из отряда птерозавров. Находку сделал не профессиональный археолог, а коллекционер, причем совершенно случайно.

Окаменелость была замечена на берегу острова Уайт у побережья Соединенного Королевства в проливе Ла-Манш. Ископаемые останки животного из этого семейства, по данным ВВС, были найдены на британских островах в первый раз.

До этого момента ареал обитания данных динозавров считался ограниченным территориями Китая и Бразилии, где следы его пребывания обнаруживали ранее. Сейчас же представления ученых об этом изменились.

Изначально фрагмент скелета не был идентифицирован как останки динозавра из тапеяридов. Он хранился у археолога-любителя, пока его подруга, палеонтолог Меган Джейкобс, не решила изучить интересный экспонат. По характерным дырочкам в челюсти, служащим для функционирования органов чувств, распознающих пищу, она опознала в костяном фрагменте представителя семейства. Ее предположение подтвердили в Портмутском университете и передали находку в Музей динозавров острова.