Муж звезды фильма «Москва слезам не верит» умер от коронавируса

Режиссер и сценарист Самвел Гаспаров скончался в возрасте 81 года. Об этом сообщил в Facebook редактор Георгий Сааков.

«В Москве скончался замечательный кинорежиссер, ученик Михаила Ромма. Самвелу Владимировичу было не свойственно проигрывать, но победить проклятый коронавирус он не сумел. Светлая память!» - написал он.

Кинорежиссер известен как создатель таких картин, как «Шестой», «Забудьте слово "смерть"», «Хлеб, золото, наган», «Без особого риска». Также он снимал приключенческие фильмы о Гражданской войне, детективы и боевики.

Гаспаров был женат на актрисе Наталье Вавиловой, сыгравшей в фильме «Москва слезам не верит» Александру. СМИ сообщают, что она также заразилась COVID-19.

Ранее ушла из жизни актриса фильма «А зори здесь тихие...» Алла Мещерякова, которая сыграла почти в сотне отечественных картин. Причина ее смерти не называлась.

От коронавируса в России с начала распространения эпидемии умерли 4 374 человека, выявлено 387 623 пациента.