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Правоохранители поставят на учет подростков за вандализм над Вечным огнем в Нижнем Тагиле

Валентина Пескова
14:11 30.05.2020
Сотрудники УМВД Нижнего Тагила устанавливают личности подростков, надругавшихся над мемориалом на площади Славы.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Камеры наружного наблюдения, Нижний Тагил

Несовершеннолетние вандалы, которые надругались над мемориалом, посвященным Победе России над фашистской Германией 9 мая 1945 года, могут попасть на учет в отделение по делам несовершеннолетних УМВД Нижнего Тагила. А в отношении родителей будет сделано соответствующее взыскание.

Как рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых, установлением личностей юных вандалов занимаются сотрудники полиции из подразделения по делам несовершеннолетних отделения полиции № 17 УМДВ Нижнего Тагила.

«По итогам внутренней проверки органы внутренних дел примут обоснованное решение. В случае установления тех, кто совершил этот противоправный поступок, их поставят на учет, а в отношении родителей заведут делопроизводство по факту ненадлежащего воспитания собственных детей. Очевидно, что молодые люди не получили соответствующего воспитания ни в своей семье, ни в учебном заведение, где они получают образование. Отсюда следует, что в учебном учреждении будет проведена дополнительная профилактическая работа с участием педагогов  и обучающихся в учебном заведении детей», - отметил работник правоохранительных органов.

Напомним, инцидент на площади Славы зафиксировали наружные камеры видеонаблюдения. На видеозаписи видно, как двое подростков поднялись на пьедестал и умышленно залили пламя Вечного огня водой из пластиковой бутылки. После этого граждане ретировались.

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