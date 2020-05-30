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Крашенинников заявил о реализации части поправок в Конституцию

Светлана Головина
14:57 30.05.2020
Депутат отметил, что поправки, касающиеся социального блока уже работают в виде законов и указов.
Крашенинников заявил о реализации части поправок в Конституцию
© Фото: Илья Питалев, РИА Новости

Глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников заявил, что поправки в Конституцию России, направленные на поддержку населения и бизнеса, уже начали работать.

«Часть поправок в основной закон фактически уже начала работать в связи со сложившейся ситуацией. Этот социальный блок, на который граждане всегда обращали внимание, он оказался востребованным», - отметил он на заседании рабочей группы.

По словам депутата, поправки в области социальной политики «изложены либо в указах президента, либо в федеральных законах», которые были ранее приняты Государственной Думой.

Крашенинников считает, что на данный момент основной задачей является продолжение информационной, разъяснительной работы, пишет РИА Новости.

Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию было назначено на 22 апреля, но из-за пандемии коронавируса Владимир Путин принял решение о его переносе.

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